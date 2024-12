Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 47enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 47enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto- Arenaccia, hanno notato, nei pressi di uno stabile di via Giuseppe Marchese Palmieri, un uomo che, alla vista degli operatori, si è dato a precipitosa fuga nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, con non poche difficoltà e dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in via Generale Francesco Pinto, trovandolo in possesso di un contenitore metallico con all’interno 16 involucri di cocaina e di 40 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.