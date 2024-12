Secondigliano: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 31enne napoletano

La polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e spaccio un 31enne napoletano con precedenti a carico. In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, nel transitare in via dello Scirocco, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato un giovane, trovandolo in possesso di 26 involucri di hashish del peso di circa 90 grammi, 33 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 60 grammi, e 230 euro suddivisi in banconote di vario taglio.