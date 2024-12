Cabina elettrica a fuoco a Napoli: vasto incendio e traffico in tilt A Fuorigrotta, tecnici al lavoro per il ripristino

E' stato spento l'incendio che si è sviluppato oggi in una cabina elettrica a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione ha consentito alle squadre dei vigili del fuoco di intervenire per spegnere l'incendio.

Adesso i tecnici cominceranno a lavorare al ripristino. In questo momento stanno analizzando a fondo lo stato delle linee elettriche per valutare le soluzioni più efficaci.



Il fumo era visibile a distanza, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli a causa dell'incendio. I cittadini hanno avvertito prima un boato e poi un incendio con traffico impazzito nella zona ma per fortuna nessuna persona coinvolta. E' stato necessario interrompere l'erogazione dell'energia elettrica per consentire l'intervento di messa in sicurezza. I tecnici di e-Distribuzione sono immediatamente intervenuti e stanno mettendo in sicurezza le linee per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Successivamente provvederanno a utilizzare altri tratti di rete funzionante per alimentare le utenze attualmente senza energia elettrica. Se non fosse possibile, si valuterà l'utilizzo di power station. Tutti i tecnici sono al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile.