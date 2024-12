Botti, Enpa avverte:"Una notte da incubo per gli animali. Ecco come proteggerli" Le forze dell'ordine hanno sequestrato già ingenti quantitativi di fuochi d’artificio illegali

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio nazionale, portando al sequestro di ingenti quantitativi di fuochi d’artificio illegali. A Crotone, un commerciante è stato arrestato per detenzione di botti non autorizzati.

A Napoli, sono stati sequestrati 486 ordigni illegali, tra cui le cosiddette "bombe Sinner”, le tipiche cipolle, ma che portano solitamente il nome del momento, di un campione nell’ambito sportivo. In Sardegna, le autorità hanno intercettato quasi 2 tonnellate di botti illegali provenienti dalla Campania.

"Ringrazio le Forze dell’Ordine per il loro incessante lavoro", afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale dell'Enpa. "Purtroppo, anche quest’anno si preannuncia un Capodanno difficile per animali e ambiente. Nonostante le ordinanze anti-fuochi d’artificio emanate da diverse città, senza adeguati controlli, i divieti rischiano di essere ignorati. È improbabile che le autorità locali possano monitorare efficacemente la situazione durante la notte di San Silvestro. Temo che assisteremo nuovamente all’inciviltà di chi utilizza petardi e altri dispositivi pericolosi, senza alcuna considerazione per la vita dei numerosi animali selvatici che potrebbero morire a causa di questo insensato divertimento. Rivolgo un appello accorato a chi ha animali in casa: non lasciateli soli! Esistono numerose precauzioni per proteggerli, come ricordato ogni anno nel nostro vademecum; fondamentale è non lasciarli soli".

"Dietro il luccichio dei fuochi e i giochi di colore", conclude Rocchi, "si celano sangue e morte. Se i bambini sapessero che dietro questi spettacoli non c’è magia o fiaba, bensì la morte di migliaia di uccelli e di molti animali d’affezione che fuggono terrorizzati, sicuramente sarebbero i primi a ribellarsi".

Vademecum Enpa

Come ogni anno, l’Enpa offre una serie di consigli per aiutare i proprietari di animali a prepararsi al meglio per questo periodo traumatico per i loro amici a quattro zampe. Il 45% dei cani, infatti, manifesta segni di paura, ansia, panico o fuga quando sente i fuochi d’artificio. Ma cosa può succedere davvero ai nostri animali? Cosa possiamo fare o non fare per aiutarli?

Cosa fare prima e durante la notte di Capodanno:

Verificare che il microchip del pet sia leggibile dal veterinario. Applicare una medaglietta di identificazione al collare. Assicurarsi che la casa e il giardino siano a prova di fuga. Chiudere saldamente tutte le porte e le finestre.

Evitare che il cane abbia accesso alle porte che conducono all'esterno, specialmente quando le persone entrano o escono da casa. Mettere in sicurezza eventuali vie di fuga nel giardino e informare tutti in casa dell'importanza di aprire e chiudere rapidamente le porte.

Come mantenere il cane sicuro e calmo durante i fuochi d'artificio:

Tienilo dentro: Anche se il tuo cane trascorre la maggior parte del suo tempo all'aperto, portalo dentro durante i fuochi d'artificio. Questo gli impedirà di fuggire quando si sente spaventato, evitando pericoli.

Crea uno spazio sicuro: Se il tuo cane è abituato alla cuccia, rendila disponibile, poiché probabilmente è già uno spazio sicuro per lui. Altrimenti, mettilo in una stanza tranquilla con musica classica o, meglio ancora, audiolibri; è stato dimostrato che ascoltare la voce umana con una cadenza corretta induce i cani a regolare respirazione e battito cardiaco, aiutando a mascherare i rumori dei fuochi d'artificio. Arricchisci la stanza con oggetti che creino un ambiente tridimensionale dove il cane può sentirsi a suo agio: mettersi sopra la cuccia, nascondersi sotto le coperte o afferrare un gioco può aiutarlo. Puoi incrementare il benessere attraverso gli odori, contaminando la stanza con profumi familiari e aggiungendo nuovi stimoli olfattivi che favoriscano la serenità.

Prova un cappotto aderente: L'uso di indumenti avvolgenti può esercitare una pressione calmante sul corpo del cane, aiutandolo a sentirsi più sicuro durante i momenti di stress.

Seguendo questi consigli, è possibile ridurre significativamente lo stress e il disagio che i fuochi d'artificio causano agli animali domestici, garantendo loro una notte di Capodanno più tranquilla e sicura.