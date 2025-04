Pompei: il direttore va a fare l'insegnante nelle scuole "Ora un tour per portare Pompei sul territorio"

È iniziato oggi, presso il Liceo Pascal di Pompei, il tour del direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, nelle scuole del territorio. Il tema affrontato è stato quello delle donne e delle loro condizioni di vita duemila anni fa, e come e in che misura da allora sono cambiate.

Una densa lezione che prendeva spunto dalla mostra “Essere donna nell’antica Pompei” (inaugurazione il 16 aprile) e dalla recente scoperta di un grande affresco a tema dionisiaco nella casa del Tiaso a Pompei, seguita da tantissime domande da parte di cento ragazze e ragazzi delle classi prima, seconda e terza.

L’appuntamento è stato il primo di un vero e proprio tour che il direttore ha cominciato a programmare nei comuni del territorio vesuviano, con l’obiettivo spiegare il valore della storia e dell’archeologia a chi un giorno sarà responsabile di tenere vivo il fuoco della tradizione classica e umanistica – come insegnanti, amministratori, ricercatori e cittadini del futuro.

“È l’appuntamento più importante della settimana - ha dichiarato il direttore - Il ministro Giuli mi ha appena riconfermato per altri quattro anni alla guida di Pompei e i ragazzi saranno una priorità assoluta del mio mandato. Voglio fare almeno un incontro a settimana. Non possiamo sottovalutare l’importanza di parlare con i bambini e gli adolescenti, viene prima di ogni cosa. Hanno una grande curiosità e un’enorme immaginazione e capacità creativa, la mia impressione è che non facciamo abbastanza per aprire loro il mondo della cultura come un viaggio interiore che li può portare lontano.

Allora mi sono detto: “Comincia tu a fare qualcosa!” Tutto sommato, il primo giorno da insegnante è stato una bellissima esperienza, non vedo l’ora di andare al prossimo incontro, che si terrà in una scuola di Scafati.”

Come altre scuole del territorio, anche il Liceo Pascal partecipa a “Sogno di Volare”, un progetto del Parco Archeologico di Pompei che consiste in laboratori teatrali e la messa in scena di uno spettacolo classico, con la regia di Marco Martinelli. Quest’anno, il pezzo scelto è la commedia “Lisistrata” di Aristofane, che andrà in scena il 24 e il 25 maggio nel Teatro Grande degli scavi di Pompei. L’intero progetto 2024/25 è sostenuto dalla Fondazione Ray of Light dell’artista Madonna.

"La Storia siamo noi" è stato lo sfondo integratore non solo dell'offerta formativa del nostro Liceo, ma anche dell'incontro di oggi con il Direttore del Parco Archeologico. – aggiunge Filomena Zamboli, Dirigente scolastica del Pascal - Si tratta della consapevolezza che la conoscenza storica sia un elemento essenziale della Persona di oggi e del Cittadino di domani.

In tale prospettiva è eccezionale Pompei e l'intero territorio in cui è immersa, vitalissima città che non smette di stupirci, di rivelare i suoi tesori sommersi...È ciò che ci ha testimoniato oggi il Direttore nella veste di testimone privilegiato, dialogando con gli studenti, nel tentativo educativo reale di portare Pompei fuori da Pompei

Mi piace citare don Luigi Giussani, uno dei miei Maestri: "E passó poi a quelli che venivano dopo, come un fiume. E questo fiume, attraverso tanti secoli, è arrivato fino a mia madre e da mia madre è arrivato a me e da me a te, caro amico".