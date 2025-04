Napoli: sorpresi con la droga e arrestati dalla polizia Manette per un 24enne e un 36enne

La polizia ha arrestato un 23enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in piazza Giuseppe Garibaldi, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo.

Quando i poliziotti sono intervenuti per interrompere l’iter criminoso, l’uomo si è dato alla fuga e si è disfatto di alcuni blister. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato in via Lavinaio, trovandolo in possesso di 2 blister contenenti 16 compresse con sostanza di natura psicotropa, 6 involucri di hashish del peso complessivo di 4 grammi circa, un involucro di marijuana del peso un grammo circa e di 60 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, nella decorsa notte, i poliziotti dello stesso Commissariato, hanno arrestato un 36enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale, sostituzione di persona e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.

In particolare, nel transitare in zona Porta Capuana, gli operatori hanno notato un gruppo di soggetti che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Tuttavia, uno degli uomini è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di cocaina; inoltre, l’uomo, nel corso dei controlli, fornito agli agenti delle generalità risultate, poi, essere false come emerso dai successivi controlli esperiti. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.