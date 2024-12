Scappa dopo la rapina a bordo di uno scooter rubato: raggiunto e arrestato In manette finisce un 38enne di Torre del Greco

La polizia ha arrestato un 38enne di Torre del Greco, con precedenti, per rapina aggravata e ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Nazionale per la segnalazione di una rapina consumata in un bar.

Gli operatori, grazie alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno accertato che un uomo, dopo essere entrato nel locale commerciale con il volto travisato da uno scaldacollo, aveva minacciato di morte una dipendente, simulando l’estrazione di un’arma dalla cintola dei pantaloni, riuscendo così a farsi consegnare l’incasso per poi allontanarsi a bordo di uno scooter.

I poliziotti, dagli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti, sono riusciti a rintracciare in tempi record e poco distante, il motociclo utilizzato per scappare. Quest’ultimo, era parcheggiato sotto l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, pertanto, gli agenti, nonostante il soggetto fosse stato già controllato poche ore prima, hanno ispezionato la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti, tra l’ingresso e il bagno, i capi di abbigliamento utilizzati per compiere la rapina e, sul comò della camera da letto, parte del denaro contante asportato, che è stato, successivamente, riconsegnato all’avente diritto.