Cade dallo scooter, Emanuele muore nella notte: aveva solo 23 anni La polizia indaga per ricostruire la dinamica

E' deceduto all'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno il 23enne Emanuele Barone, vittima di un incidente in via Monte a Striano. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto intorno alle due: sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti del commissariato di Torre Annunziata. Stando a quanto risulta, il 23enne era da solo ma le indagini sono solo all'inizio. Nemmeno il casco che indossava è bastato a salvargli la vita.

Gli agenti hanno anche recuperato le immagini di videosorveglianza della zona, per provare ad avere elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.