Castellammare di Stabia: perquisizioni e controlli dei carabinieri Arrestato un 20enne incensurato con quasi 3 chili di droga.

Controlli a tappeto a Castellammare di Stabia per i carabinieri della locale compagnia impegnati in diverse perquisizioni. A finire in manette un 20enne incensurato. Il ragazzo è stato fermato sotto casa e controllato.

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione dell’incensurato dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato un chilo e 200 grammi di hashish, 1 chilo e 150 grammi di marijuana e 350 grammi di cocaina. Sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per la preparazione della droga. L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Durante i controlli, i carabinieri hanno rinvenuto un cospicuo carico di droga anche in uno stabile nel centro storico stabiese.

In una cantina condominiale ben 5,3 chili di hashish divisi in 79 panetti e 117 ovuli, tutti confezionati con etichette colorate. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.