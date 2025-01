Sorpreso a rubare e caricare la refurtiva in auto: arrestato un 60enne La scoperta dei carabinieri a Torre del Greco

A Torre Del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto un 60enne incensurato del posto.

L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri all’interno di un locale, adibito a magazzino, di un’abitazione di via prima Traversa Santa Maria la Bruna.

Il 60enne stava rubando diversi oggetti e utensili e li stava caricando all’interno del proprio Fiat Doblò. La perquisizione veicolare e domiciliare ha permesso di rinvenire numerosi attrezzi da lavoro precedentemente rubati dallo stesso magazzino per un valore complessivo di circa 2mila euro. L’arrestato è in attesa di giudizio, deve rispondere di furto in abitazione.