Sorpreso con la droga dalla polizia: arrestato un 48enne napoletano Bloccato e trovato in possesso di 5 panetti di hashish

La polizia ha arrestato un 48enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Cesare Rosaroll hanno notato un uomo che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo ma è stato tempestivamente bloccato e trovato in possesso di 5 panetti di hashish del peso complessivo di 350 grammi circa. Per tali motivi l’indagato è stato arrestato.