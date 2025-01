Droga e armi a Scampia: due arresti della polizia In azione i falchi della squadra mobile

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile hanno tratto in arresto due soggetti napoletani di 48 e 53 anni, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i poliziotti, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Fellini, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 2 dosi di cocaina, un involucro di eroina e 115 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, nell’ambito dello stesso servizio, un operatore ha notato in via Bakù un altro uomo compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un’altra persona.

Pertanto, l’agente ha raggiunto e bloccato un 53enne, trovandolo in possesso di 4 involucri di marijuana, diverso materiale per il confezionamento e 210 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento chiaro dell’attività delittuosa perpetrata. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.