Tentato furto con "spaccata" a Napoli:"E' il ritorno a vecchi sistemi criminali" L'allarme di Europa Verde

A distanza di oltre vent’anni sono tornate a Napoli le “spaccate”, ovvero i tentativi di furto nelle banche effettuati con macchine, arieti o attrezzi simili. L'ultimo episodio al centro commerciale naturale Vomero Arenella dove questa notte poco prima delle 5 del mattino, i carabinieri sono intervenuti in via Gian Lorenzo Bernini.

Un gruppo di malviventi ha infranto il vetro di una filiale della Compass, cercando di mettere a segno una spaccata.

I ladri non sono riusciti a portare via la cassa automatica e, dopo un rapido tentativo di fuga, si sono dileguati. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

"Purtroppo la criminalità sul napoletano - dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti - è in piena attività. Chiudono caserme dei Carabinieri e presidi di Polizia territoriali e i nuovi uomini tanto promessi non arrivano se non per sostituire solo in parte chi va in pensione.

Il ritorno delle "spaccate" ci fa capire quanto il sistema delinquenziale sia pienamente attivo ed estremamente pericoloso".