Picchia i genitori per soldi: arrestato un 46enne napoletano Per una coppia di coniugi, la fine di un incubo

La polizia ha arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione un 46enne napoletano.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato un uomo, in evidente stato di agitazione, che aveva minacciato e aggredito fisicamente i suoi genitori.

Gli operatori lo hanno bloccato, non senza difficoltà, accertando che lo stesso, come già avvenuto in altre occasioni, aveva maltrattato i genitori al fine di estorcere loro del denaro. Per questo motivo alla fine è stato arrestato.