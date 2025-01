Vessa il figlio per il suo orientamento sessuale: arrestato un 48enne Deve rispondere di maltrattamenti ai danni del figlio 15enne

Ha 48 anni ed è finito in manette per maltrattamenti ai danni del figlio 15enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Poggioreale, il conflitto tra padre e figlio riguarderebbe l’orientamento sessuale di quest’ultimo. L’uomo l’avrebbe minacciato di morte via whatsapp, mentre era a scuola.



Da quanto emerso, il minore, nei giorni scorsi, sarebbe stato anche aggredito con una chiave meccanica. Le lesioni riportate al volto, al collo e alle gambe, sono state ritenute guaribili in 3 giorni. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita, tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.