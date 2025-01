Riciclaggio di auto rubate e arma clandestina, arrestato un 48enne L'uomo è stato sorpreso mentre modificava il telaio di un SUV rubato, su cui era stata montata una targa contraffatta

Un uomo di 48 anni, originario di Cercola e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Cercola con l'accusa di detenzione di arma da fuoco clandestina e riciclaggio di auto rubate. L'arresto è avvenuto a seguito di un'operazione mirata contro il traffico illecito di veicoli rubati e attività connesse alla falsificazione di documenti.

L'uomo è stato sorpreso mentre modificava il telaio di un SUV rubato, su cui era stata montata una targa contraffatta. Alla vista dei Carabinieri, il 48enne ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato, mentre un complice è riuscito a scappare. Le indagini per identificare l'altro individuo sono in corso.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola con matricola abrasa, con 4 proiettili nel serbatoio, oltre a 2500 euro in contante, ritenuti provento illecito. Gli investigatori hanno anche trovato documenti contraffatti, un computer portatile, stampanti multi-materiale utilizzate per la realizzazione di targhe e carte di circolazione false, e altri documenti di identificazione falsificati.

Inoltre, un furgone parcheggiato fuori dalla casa dell'arrestato è stato trovato con tutto il materiale necessario per rubare veicoli e modificarne il telaio e la targa. Tra gli oggetti sequestrati figurano anche un jammer (dispositivo per bloccare segnali), stemmi olografici della Repubblica Italiana su carta adesiva, attrezzi per punzonare i telai e smerigliatrici.

Il 48enne è stato arrestato e portato in carcere, dove attenderà il giudizio. L'operazione segna un altro successo per le forze dell'ordine nel contrasto a fenomeni di criminalità legati al riciclaggio di veicoli rubati e alla falsificazione di documenti.