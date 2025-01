Ponticelli: nasconde droga in casa, scoperto e arrestato dalla polizia Nei guai un 76enne napoletano

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, la polizia ha arrestato un 76enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dei commissariati Ponticelli, Poggioreale e dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in via Camillo de Meis dove hanno rinvenuto, nella cucina, un contenitore di plastica con 8 dosi di cocaina mentre, in una cameretta, hanno trovato due barattoli contenenti altre 150 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 28 grammi ed un bilancino di precisione