Scampia, madre e figlio sorpresi con un kg di droga: arrestati entrambi La polizia non abbassa minimamente la guardia nei quartieri più pericolosi dello spaccio

Gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato Scampia, con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale, hanno arrestato una 50enne ed un 27 enne, entrambi napoletani.

I poliziotti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in zona Scampia. In quei frangenti, la 50enne, avvedutasi della loro presenza, ha lanciato dal balcone uno zaino, nel tentativo di disfarsene ma, altri operatori, posti in servizio di osservazione, lo hanno immediatamente recuperato rinvenendo al suo interno ben 17 panetti di hashish ed altri pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 1,2 kg.

Ancora, gli agenti, una volta all’interno dell’abitazione, hanno identificato il 27enne, figlio della donna, ed hanno rinvenuto una bustina di marijuana, 1865 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un impianto di videosorveglianza collegato ad un monitor che riproduceva le immagini registrate da alcune telecamere che inquadravano il perimetro dello stabile ed un dispositivo elettronico per rilevare le microspie.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso un box di pertinenza dell’abitazione, dove hanno trovato altre due buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 70 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.