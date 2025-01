Napoli: L'evaso dalla Calabria e il ragazzo con mezzo chilo di marijuana Castellammare e Pimonte: controlli dei carabinieri

Controlli a largo raggio e arresti per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia in città e nei comuni limitrofi.

Il primo a farne le spese è un 40enne. L’uomo era da poco evaso dalla propria abitazione di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Il 40enne, infatti, era in Calabria perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Avuta la notizia, i militari stabiesi hanno effettuato un sevizio ad hoc nei pressi dell’abitazione dell’uomo e in mattinata lo hanno visto arrivare a piedi. Bloccato, é stato arrestato.

A Piemonte, nelle stesse ore, i carabinieri della locale stazione hanno fermato e controllato un 21enne , già noto alle forze dell’ordine.

La perquisizione, prima personale e successivamente domiciliare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 527 grammi di marijuana. La droga era in una busta in cellophane