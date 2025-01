Blocco ricoveri ospedali Asl Na1, Nappi: "Decisione che conferma fallimento" L'appello del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

“La decisione di sospendere fino al prossimo 31 gennaio, in tutti i presidi ospedalieri dell’Asl Na1, l’attività di elezione ospedaliera con blocco dei ricoveri programmati, è l’ennesima conferma della gestione fallimentare della sanità in Campania.

Non si è capaci nemmeno di programmare e organizzare, in modo adeguato, un servizio primario per i cittadini, espressione di un diritto costituzionale che qui, da dieci anni, è diventato un’elemosina.

Rispetto alla vicenda in questione ho inviato una nota all’attenzione del direttore generale e del direttore sanitario dell’Asl Napoli 1 per chiedere che la sospensione venga revocata quanto prima e comunque che la paralisi dell’assistenza ospedaliera - autentica Caporetto della sanità - non prosegua oltre la data del 31 gennaio 2025”. Lo dichiara Severino Nappi, Capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.