Sequestrati oltre 2 chili di droga: in manette pusher 26enne La scoperta dei carabinieri a Fuorigrotta

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne incensurato di Fuorigrotta.

Il giovane era in Viale Kennedy e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 2 chili e 300 grammi di hashish e 380 grammi circa di marijuana.

Addosso 740 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 26enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio