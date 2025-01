Bambino di 9 anni sorpreso alla guida di una minimoto: aumentano i controlli E' scattata la segnalazione immediata alla Procura dei Minori

Una scena inaspettata ha destato preoccupazione durante una serie di operazioni di controllo effettuate dalla Polizia Locale di Napoli: un bambino di appena 9 anni è stato sorpreso alla guida di una minimoto con motore a scoppio. L'episodio ha portato all’immediata segnalazione della situazione alla Procura dei Minori, in quanto la condotta del piccolo guidatore rappresenta una grave infrazione alle normative sulla sicurezza stradale.

I controlli, che si sono concentrati su diverse aree della città, hanno messo in luce numerosi altri episodi di violazioni. In particolare, l’Unità Operativa San Lorenzo ha lavorato sui rilievi relativi a un incidente stradale in via Ferrante Imparato, che ha portato all’identificazione e all’arresto di un individuo ricercato con un’ordinanza di custodia cautelare.

Anche in altre zone di Napoli, i controlli sono stati intensificati. L’Unità Operativa Stella ha monitorato il rispetto del codice della strada tra via Arenaccia e piazza Ottocalli, elevando 17 sanzioni per infrazioni quali la circolazione contromano, la guida con patente scaduta e la mancanza di documenti. Sono state inoltre avviate ispezioni su cinque attività commerciali, portando all’emissione di quattro multe per occupazione abusiva di suolo pubblico e al sequestro di 30 kg di alimenti non conformi alle normative sanitarie.

Nel Borgo Orefici, un’operazione congiunta con altre unità della Polizia Locale ha portato a 197 violazioni per sosta irregolare, di cui 12 direttamente contestate ai trasgressori. Quattro veicoli sono stati rimossi, di cui due senza assicurazione. Anche in piazza del Gesù, le verifiche sull’occupazione di suolo pubblico hanno rivelato irregolarità, come gazebo installati senza autorizzazioni e casi di occupazione abusiva di ampie porzioni di strada.

Infine, in una vasta operazione interforze nella 8ª Municipalità, un’azione combinata tra Polizia Locale e Carabinieri ha portato al controllo di 47 veicoli, con 35 sanzioni elevate e il sequestro di 8 mezzi, oltre a 9 fermi amministrativi. La presenza di queste operazioni sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale e la legalità in tutta la città. Questi interventi sono solo una parte di un’azione di monitoraggio continuo per contrastare la circolazione irregolare e l’illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani e alla salvaguardia del buon funzionamento delle attività commerciali a Napoli.