Vomero, sorpreso con droga e denaro contante: arrestato L'intervento dei falchi della squadra mobile

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 29enne napoletano con precedenti.

In particolare, i falchi della squadra mobile,, nel transitare in via Aniello Falcone, hanno notato un uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di uno scooter e lo hanno controllato.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, mentre nel sottosella del suo motoveicolo, sono state rinvenute, altresì, 6 bustine di marijuana e 5 pezzi di hashish per un totale complessivo di circa 80 grammi e 995 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.