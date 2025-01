Preso a calci e pugni per rapinargli il telefonino: arrestati due 18enni Nei guai un napoletano e un peruviano ed è caccia agli altri complici

La polizia ha arrestato due 18enni, un napoletano ed un peruviano, per rapina e lesioni personali. In particolare gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un gruppo di persone che stavano aggredendo un uomo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato due degli aggressori accertando che gli stessi, poco prima, dopo aver strappato il cellulare al malcapitato, lo avevano poi colpito con calci e pugni al fine di guadagnare la via di fuga. Gli altri complici, invece, sono rusciti a far perdere le proprie tracce con la refurtiva. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.