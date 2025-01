Napoli: "Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie" Convegno nazionale antimafia al Maschio Angioino

Si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 17, nella Sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli, il convegno nazionale antimafia dal titolo “Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie”. Un evento organizzato dall’”osservatorio per la Legalità - Iniziative Pubbliche” con il patrocinio del Comune di Napoli.

L’iniziativa ha l’intento di fare il punto sulla normativa che regola la confisca, l’affidamento e il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Non mancherà l’occasione per mettere a fuoco le difficoltà esistenti e gli esempi virtuosi. L’”Osservatorio per la Legalità - Iniziative Pubbliche”, l’associazione fondata da Ugo De Cesare, negli ultimi anni sta organizzando iniziative pubbliche con l’intento di creare momenti di confronto tra la Magistratura, i rappresentanti degli enti pubblici, l’avvocatura, le forze dell’ordine, il giornalismo e la società civile per creare dei veri e propri laboratori su tematiche inerenti la lotta alle mafie.

Presenta i lavori Ugo De Cesare, presidente dell’Associazione Osservatorio per la Legalità. Interverranno: Giovanni Scotto di Carlo presidente della XI Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Michele Del Prete procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Cesare Sirignano già sostituto procuratore della Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo, Massimiliano Manfredi già membro della Commissione Parlamentare Antimafia e attuale Consigliere Regionale, Giuseppe Gambardella console del Benin, Nello Mazzone responsabile Beni Confiscati del Comune di Quarto, Francesco Casillo penalista del Foro di Napoli e Antonio Sabino sindaco di Quarto e consigliere della Città Metropolitana. Modera il giornalista Ciro Biondi, autore del libro “I beni confiscati alla camorra. L’esperienza del comune di Quarto nella Città Metropolitana di Napoli” (coedizione New Media Press - Casa Mehari). Ingresso libero.