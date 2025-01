Minacciata con un coltello e rapinata del telefonino: bloccato e arrestato Terrore a Napoli al corso Umberto

La polizia ha arrestato per rapina aggravata un 26enne algerino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in vico Campagnari per la segnalazione di una lite.

In realtà, gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, poco prima, una turista era stata rapinata su corso Umberto. Nello specifico la donna, mentre stava passeggiando in compagnia di alcune amiche, era stata avvicinata da un soggetto che, con la minaccia di un coltello, le aveva sottratto il telefono cellulare, ma, nel contempo, alcuni passanti erano riusciti a rallentare la fuga dell’uomo consentendo alla turista di riappropriarsi del maltolto.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso del coltello utilizzato per la rapina