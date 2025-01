Catturato uno dei latitanti più pericolosi: estradato dalla Tunisia Era stato condannato a 23 enne di reclusione con sentenza della Corte d'Appello di Napoli

Estradato tre anni dopo la cattura, è tornato in Italia un pericoloso latitante, estradato dalla Tunisia in accoglimento della domanda di estradizione della Procura Generale di Napoli. Con un volo proveniente da Tunisi, è giunto all'aeroporto di Roma Fiumicino ed è stato arrestato Gaetano Guarino. Già inserito nella lista dei latitanti pericolosi, Guarino era destinatario dell'ordine di carcerazione per una pena da espiare di 22 anni, 11 mesi e 13 giorni di reclusione emesso dall'Ufficio Esecuzione della Procura Generale di Napoli, integrato dal successivo provvedimento di determinazione di pene concorrenti, per l'espiazione di una pena residua complessiva di 25 anni e 10 giorni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvedimento in carico al Comando Provinciale Carabinieri di Napoli - Nucleo Investigativo IV Sezione. Le attività investigative - si legge nella nota a firma del procuratore generale Aldo Policastro - svolte dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli - Nucleo Investigativo al fine di catturare Guarino, che dal 31 luglio 2019 si era sottratto alla cattura, hanno consentito di localizzarlo nella città di Tunisi o zone limitrofe e con domanda di estradizione la Procura generale ha disposto le ricerche del latitante, localizzato e sottoposto ad arresto provvisorio in data 21 dicembre 2021 a Tunisi. L'estradizione è stata curata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale. Guarino Gaetano, con sentenza della Corte di Appello di Napoli, II sezione penale, emessa in data 09-11-2012, esecutiva in data 05-02-2014, è stato condannato a 23 anni di reclusione per aver fatto parte, con il ruolo di promotore e dirigente, di un'associazione per delinquere finalizzata ad importare dalla Turchia in Italia, e in particolare nel napoletano, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina, nonché ritenuto responsabile anche di singoli episodi di illecita detenzione di stupefacenti.