Secondigliano, sorpresi con la droga: arrestati in due Sequestrati diversi involucri di cocaina

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due 18enne napoletani. Gli agenti del commissariato Secondigliano, nel transitare in via Marcolongo all’angolo con via privata Enrico Moffettone, hanno notato uno scooter con a bordo due persone che si aggiravano con fare guardingo.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il passeggero, dopo essere sceso dal mezzo, si è avvicinato ad un altro ciclomotore in sosta dal quale ha prelevato qualcosa.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti ed hanno bloccato i sue, trovando il passeggero in possesso di 3 bustine di marijuana, di un involucro di hashish e di 320, suddivisi in banconote di diverso taglio; nel bauletto del ciclomotore in sosta, invece, sono stati rinvenuti altri 25 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 150 grammi di hashish e 46 bustine contenenti complessivamente circa 72 grammi di marijuana. Per tali motivi, gli indagati sono stati entrambi arrestati.