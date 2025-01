Napoli, Carlo III: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Nei guai è finito un 53enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 53enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, in via Gaetano Argento, hanno notato, fermo in strada, un uomo che è stato avvicinato da uno scooter con a bordo una persona. Quest’ultima, dopo aver ricevuto una banconota, gli ha consegnato qualcosa. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 5eenne, trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish. L’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto, all’interno di un contenitore sul tavolo della cucina, 24 involucri di hashish, un bilancino di precisione, un tagliere in legno intriso di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello con lama, anch’essa, intrisa di sostanza stupefacente e, ben occultati, 6.550 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno dello stabile, dove hanno rinvenuto, nella sala macchina dell’ascensore, posto sul terrazzo condominiale, 6 panetti di hashish, del peso di 600 grammi circa, che sono stati sequestrati. Per tal motivo, l’indagato è stato arrestato.