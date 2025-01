Napoli, ritrovati due importanti dipinti dell'800: cerimonia di restituzione Operazione dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

La prestigiosa collezione d’arte della ex provincia di Napoli, in gran parte riferita all’ottocento e costituita da oltre 500 opere di artisti quali Gigante, Carelli, Palizzi, Migliaro, Altamura, Ponticelli, Sagliano, Sciuti, Renda, Piltloo, Duclère, Dunouy e Rebell, ritrova due dipinti significativi grazie all’eccezionale lavoro investigativo della procura di Roma e del comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

La cerimonia di restituzione delle due opere: Camillo Miola, l’oracolo di Delfo, olio su tela, 1880 e Achille Talarico, ritratto di Vittorio Emanuele III, olio su tela 1902, si terrà lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 11.30 presso la sala Cirillo di palazzo Matteotti a Napoli con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il comandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, generale Francesco Gargaro, il procuratore aggiunto della procura di Roma Giovanni Conzo che ha coordinato le indagini in ambito nazionale e internazionale e il direttore del dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del ministero della cultura Luigi La Rocca.