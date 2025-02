Truffe agli anziani: maxi operazione sull'asse Napoli-Caserta-Torino I carabinieri hanno eseguito 29 misure cautelari

Dalle prime ore di questa mattina, in Napoli, Caserta e Torino, è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Genova volta a smantellare un’organizzazione criminale, con base operativa e logistica nella città di Napoli, dedita alla commissione di truffe in danno di anziani, con la tecnica del finto maresciallo.

29 le misure cautelari emesse dal tribunale del capoluogo ligure nei confronti dei capi dell’organizzazione e dei materiali esecutori, che agivano su tutto il territorio nazionale tra cui la Campania.