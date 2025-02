Giugliano: sicurezza ambientale e abusivismo nel mirino dei carabinieri In campo esercito e polizia municipale

A Giugliano in Campania, nella frazione Varcaturo, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari dell’esercito Italiano e agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio.

Durante le operazioni volte al contrasto degli illeciti ambientali, è stato denunciato un 51enne che senza alcun tipo di autorizzazione gestiva abusivamente un’attività di vendita di parti di auto usate. L’uomo smaltiva illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non (costituiti da inerti da demolizione, oli motori, batterie a piombo, cavi elettrici, pneumatici).

L’area di circa 400 metri quadrati è stata sequestrata. Stessa sorte per i 200 metri cubi di rifiuti rinvenuti. Il titolare di una carrozzeria, sempre in via Ripuaria. L’uomo aveva aumentato senza alcuna autorizzazione di circa 70 metri quadrati la propria attività