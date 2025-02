Qualiano: carabinieri arrestano pusher incensurato In azione il nucleo carabinieri cinofili di Sarno

A Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga un 20enne incensurato del posto.

I militari, con il prezioso contributo del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, hanno perquisito l’abitazione del giovane. Rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina suddivisa in 29 dosi e 5 grammi di hashish. Sequestrati anche 2 bilancini di precisione e 140 euro in contanti. Era tutto nascosto in un armadietto metallico all’ingresso dell’appartamento e nel vano sella dello scooter del 20enne. L’arrestato è in attesa di giudizio