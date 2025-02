Clamoroso sequestro in un b&b: trovati 42 chili di droga e una pistola rubata 19enne arrestato dalla Polizia municipale: "Mi pagano mille euro a settimana per nascondere tutto"

La Polizia municipale di Napoli, a seguito di una segnalazione per presunte irregolarità edilizie presso un bed and breakfast, in via Domenico Capitelli, hanno sequestrato 42 kg di droga, una pistola e 24mila euro in contanti. All'interno della struttura un giovane napoletano di 19 anni, che alloggiava da diversi giorni.

In stanza un forte odore di cannabis: durante la perquisizione i vigili hanno rinvenuto droga sia in bustine che in panetti, materiale per lo spaccio, una pistola a tamburo risultata rubata, due coltelli e diverse mazzette di banconote tra cui alcune false. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Complessivamente, gli agenti hanno rinvenuto ben 42 chili di droga: il giovane è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale. Agli investigatori avrebbe riferito di aver ricevuto mille euro a settimana per custodire stupefacenti e armi.