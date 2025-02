Vasto, detiene 55 stecche di hashish ed altra sostanza: arrestato Nei guai un 31enne senegalese

La polizia ha arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacenti un 31enne senegalese con precedenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo che stava consegnando qualcosa ad un’altra persona in cambio di denaro; i due, avvedutisi della loro presenza, si sono dati alla fuga in direzioni opposte.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 18 stecche di hashish del peso di circa 43 grammi e di 375 euro in banconote di vario taglio, nella sua abitazione, invece, sono state rinvenute altre 37 stecche della stessa sostanza stupefacente, due buste di marijuana del peso complessivo di circa 65 grammi, un panetto di hashish e diverso materiale per il confezionamento.