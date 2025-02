Dramma nella notte, 17enne investito in strada: è grave in ospedale A Napoli la scorsa notte

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni ed imminente pericolo di vita dopo essere stato investito questa notte, poco prima delle 3, in Viale Dohrn nella corsia di marcia da Piazza Vittoria a Piazza delle Repubblica. Un19enne alla guida di una Mini Cooper stava percorrendo viale Dohrn e all'altezza degli Chalet dei Pini ha investito il 17enne che attraversava la strada. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni prima all'ospedale San Paolo per poi essere trasferito al Cardarelli per un urgente intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica Stradale. Il conducente è' stato sottoposto ad esami tossicologici, il veicolo sequestrato e la patente ritirata per violazione delle limitazioni nella guida (veicolo di potenza elevata) trattandosi di un neopatentato.