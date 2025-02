Aggredisce i medici e danneggia il Pronto Soccorso: arrestato Un 33enne casertano accusato di danneggiamento aggravato

Danneggia il pronto soccorso, 33enne arrestato dalla Polizia di Stato a NAPOLI per danneggiamento aggravato. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini per la segnalazione di una persona molesta. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che, poco prima, un uomo si era introdotto all'interno della sala medica del Pronto Soccorso e dopo aver danneggiato con calci e pugni la porta scorrevole e una scrivania, aveva aggredito verbalmente i medici per poi essere fermato dagli addetti al servizio di vigilanza. Per tali motivi, il 33enne casertano è stato arrestato.