Stretta dei carabinieri sulla movida in centro a Napoli: arresti e denunce Operazione con il supporto del reggimento Campania

Controlli dei carabinieri della compagnia centro nel cuore del capoluogo. Grazie al supporto del reggimento Campania, i militari hanno identificato 80 persone e ispezionato 49 veicoli.

Un 24enne è finito in manette per spaccio, sorpreso a cedere in piazza Bellini una dose di hashish ad un cliente.

Ha tentato una fuga disperata ma è stato raggiunto e, dopo un accenno di resistenza, è stato bloccato. Addosso anche 135 euro in contante ritenuto provento illecito.

E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Per un 54enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. Era tra le svariate persone controllate in piazza Bellini. Da accertamenti in banca dati è emersa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma ma mai eseguita. Indiziato di una rapina, l’uomo è stato portato in carcere.

7 le persone denunciate. 4 per guida senza patente, un parcheggiatore abusivo per aver chiesto denaro agli automobilisti in cerca di uno spazio per sostare. E ancora un 16enne armato di coltello e un 23enne per guida in stato di ebbrezza.

Saranno 42 le contravvenzioni notificate per violazioni al codice della strada, molte per guida senza casco.

Non sono mancati i controlli nelle attività commerciali. 11 quelle ispezionate, 24 le prescrizioni imposte per gravi violazioni in materia igienico-sanitaria.