Senza patente, non si ferma all'alt della polizia: arrestato e denunciato E' successo nel quartiere Barra a Napoli

La polizia ha arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale un 21enne napoletano con precedenti, anche specifici, lo stesso è stato, denunciato per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.

Nello specifico, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mastellone uno scooter con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Lo stesso, dopo aver investito uno degli operatori, facendolo rovinare al suolo, ha abbandonato il motociclo tentando la fuga a piedi in direzione di piazza Crocelle.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 3 bustine di marijuana; pertanto, il prevenuto è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.