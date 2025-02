Sequestrati locali a Scampia, utilizzati per il riciclaggio di rifiuti I locali trasformati in un centro di raccolta e lavorazione di materiali ferrosi e componenti di elettrodomestici smantellati

Continuano i controlli a Scampia per combattere l'illegalità e il degrado urbano. Nella giornata di oggi, l’Unità Operativa di Scampia della Polizia Locale di Napoli ha sequestrato alcuni locali utilizzati per il riciclaggio illecito di rifiuti speciali. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con i funzionari dell’ACER (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale) e con il personale dell'ASIA, l'Azienda per la Salute Ambientale.

I locali sequestrati, di proprietà dell’Agenzia, si trovavano in via Ortese e risultavano non assegnati, ma erano stati illecitamente trasformati in un centro di raccolta e lavorazione di materiali ferrosi e componenti di elettrodomestici smantellati. Dopo le verifiche, sono stati contestati 12 illeciti, tra cui il deposito non autorizzato di rifiuti, l’uso improprio degli spazi destinati ad altro scopo, e l’assenza di autorizzazioni per il trattamento dei materiali.

Con l’aiuto del personale tecnico, i rifiuti sono stati rimossi e smaltiti secondo le normative vigenti. I locali, una volta bonificati, sono stati chiusi e riaffidati agli organi competenti per ulteriori azioni. Durante l'operazione, è stata anche scoperta un'opera edilizia abusiva realizzata in via Guantai Nuovi, dove un'area di passaggio è stata trasformata in un locale chiuso con servizi igienici. Questa struttura è stata posta sotto sequestro e affidata agli enti competenti per i necessari provvedimenti.

In un’altra operazione di controllo amministrativo, gli uomini dell’Unità Operativa Avvocata hanno sequestrato due gazebo abusivi situati in via Guantai Nuovi. Questi erano stati realizzati in maniera difforme rispetto a quanto autorizzato, occupando un'area maggiore di quella concessa per la somministrazione e coprendo aiuole e radici di alberi. Anche questi gazebo sono stati sottoposti a sequestro.