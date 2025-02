Ponticelli: sorpreso con la droga in casa e arrestato Manette per un 28enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 28enne napoletano con precedenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Volpicella, hanno notato una persona stazionare nei pressi di un’abitazione. La stessa, accortosi della presenza dei poliziotti, si è data alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli operatori, con il supporto di una volante del commissariato Ponticelli, hanno effettuato un controllo nell’appartamento in questione, dove hanno sorpreso un giovane e, dopo averlo identificato, hanno rinvenuto 12 dosi di crack del peso di circa 3 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 370 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.