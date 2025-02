Napoli centro, tenta il furto di un veicolo in sosta: arrestato L'arrivo immediato della polizia al corso Garibaldi

La polizia ha arrestato per tentato furto aggravato un 46enne napoletano con precedenti anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in corso Garibaldi, hanno udito dei forti rumori provenienti da via Vincenzo Russo e, pertanto, si sono avvicinati a piedi. In quei frangenti, gli operatori hanno sorpreso un uomo che, dopo aver infranto il deflettore posteriore di un’auto in sosta, era entrato al suo interno.

Così gli operatori hanno bloccato il 46enne trovandolo in possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di un cacciavite. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.