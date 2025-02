Poliziotti liberi dal servizio sorprendono spacciatore: agente investito Nei guai un 21enne napoletano. E' successo in Piazza Carlo III

La polizia ha arrestato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale un 21enne napoletano con precedenti.

In particolare, due agenti del commissariato San Carlo-Arena, liberi dal servizio, nel transitare in via Alessio Mazzocchi, all’angolo con via Gaetano Argento, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che indicava ad un altro di avvicinarsi.

Pertanto, gli operatori li hanno osservati finché non hanno visto uno scambio soldi- sostanza e sono prontamente intervenuti. In questa circostanza, il ragazzo a bordo dello scooter, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha investito parzialmente uno dei poliziotti che, dopo essersi qualificato, si era posizionato davanti al motoveicolo per impedirne la fuga.

Il conducente, in questo frangente, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo per poi tentare nuovamente la fuga a piedi ma è stato bloccato e trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e di 600 euro circa.