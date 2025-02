Furti su auto: carabiniere libero dal servizio arresta due persone Le manette sono scattate ai polsi di un 30enne e un 29enne

Per un carabiniere di Quarto il turno era appena terminato. Ancora con l’uniforme, era in auto per tornare a casa.

In via Campana, però, nota due persone attorno ad un veicolo in sosta. Stanno prelevando alcuni oggetti dall’abitacolo, la portiera appena forzata.

I due vedono il militare e fuggono. Parte l’inseguimento, col carabiniere che avvisa il 112 chiedendo il supporto delle pattuglie in zona.

Con una pattuglia della tenenza di Quarto, riesce a bloccare quella Lancia Y e a bloccare i fuggitivi. Si tratta di due persone di 30 e 29 anni. Entrambe già noti alle forze dell’ordine.

Nel loro veicolo strumenti per lo scasso e la refurtiva poco prima prelevata da quell’auto. In manette, sono stati ristretti in camera di sicurezza. Risponderanno di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.