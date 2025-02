31enne trovato con pistole, droga e denaro: prima la fuga poi l'arresto L'uomo è stato bloccato dopo un inseguimento che ha visto il suo arresto e la scoperta di un arsenale in casa

Un'operazione dei Carabinieri di Bagnoli si è conclusa con l'arresto di un 31enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, dopo una doppia fuga e il rinvenimento di ingenti quantità di armi, munizioni e droga. L'uomo è stato bloccato dopo un inseguimento che ha visto il suo arresto e la scoperta di un arsenale in casa.

Il fatto è accaduto poco dopo le 2 di notte, quando una pattuglia dei Carabinieri ha notato un uomo in sella a una moto con targa estera a Fuorigrotta, in via Leopardi. Quando i militari hanno tentato di fermarlo, il motociclista ha reagito dando inizio a una fuga. Nonostante le ricerche delle forze dell'ordine, l'uomo è riuscito a eludere la cattura inizialmente. Tuttavia, poco dopo, è stato ritrovato in via Pomponio Gaurico. Invece di continuare a fuggire, il 31enne ha deciso di invertire la marcia e dirigersi verso l'auto dei Carabinieri, ma nella concitazione ha perso il controllo del mezzo, urtando il veicolo dei militari e colpendo un paletto di ferro sul marciapiede. A questo punto, ha abbandonato la moto e ha continuato a correre a piedi, lasciando cadere una bustina con 50 grammi di hashish.

Il suo arresto è stato immediato, ma la sorpresa più grande è arrivata durante la perquisizione della sua abitazione in via Catone, nel rione Traiano. I Carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale: cinque pistole, tra cui una Browning calibro 7,65, una Walther PPK, una Benelli calibro 7,65 (risultante rubata in provincia di Cosenza), una Colt calibro 22 e una Bruni a salve. Inoltre, sono stati sequestrati 1,1 kg di marijuana, 157 grammi di hashish, 12 grammi di cocaina, 850 euro in contante, una patente di guida contraffatta e ben 128 proiettili.

L'uomo, che dovrà rispondere di numerosi reati tra cui detenzione abusiva di armi, ricettazione, traffico di droga e uso di atto falso, è ora in carcere in attesa di giudizio. Le forze dell'ordine stanno anche verificando se le armi sequestrate siano state utilizzate in crimini violenti.