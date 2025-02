Bagnoli: sorpresa in casa con la droga e una pistola In manette una 38enne napoletana

La polizia ha arrestato per detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti una 38enne napoletana.

Gli agenti della squadra mobile di Napoli, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna a Bagnoli, dove hanno rinvenuto, ben occultati nella camera da letto, una pistola colt calibro 38 con 6 cartucce dello stesso calibro, risultata provento di furto, 10 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di circa 21 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1800 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.