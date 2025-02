Droga nascosta in uno sgabuzzino: arrestato un 69enne L'operazione de gli agenti del commissariato di Torre del Greco

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 69enne di Torre del Greco. In particolare, gli agenti del commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in vico del Pozzo a Torre del Greco, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di uno sgabuzzino, 2 panetti di hashish del complessivo peso di circa 280 grami, 8 involucri della stessa sostanza del peso di 26 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e due coltelli di 18 e 16 centimetri, entrambi con lame intrise di sostanza stupefacente. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.