Napoli centro: le sigarette elettroniche illegali e i controlli dei carabinieri

Napoli centro: le sigarette elettroniche illegali. I controlli dei carabinieri. Questa volta i dispositivi sono utilizzati come nascondigli per le dosi



Le svapo illegali con la droga nelle sigarette elettroniche. Nel centro di Napoli le dosi si nascondono anche così, nelle e-cig. A scoprire lo stratagemma i carabinieri della locale compagnia impegnati nella movida partenopea con centinaia di ragazzini che passano le serate tra le strade e nei locali.

La nuova frontiera dello spaccio con le svapo illegali si è presentata in provincia dove a Poggiomarino i carabinieri hanno effettuato un importante ritrovamento (sul quale sono ancora in corso accertamenti) ma anche i nascondigli per lo stupefacente non sono da meno.



I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno trovato riscontro proprio nel centro storico della città con le e-cig che si presentano all’apparenza come comuni sigarette elettroniche ma che nei fatti sono contenitori di dosi di droga.

I militari dell’Arma lo sanno bene e setacciano le strade perquisendo gruppi di giovanissimi stando attenti a cosa si trova nelle loro tasche. Nulla viene lasciato al caso perché ogni oggetto può essere utilizzato come mezzo per nascondere stupefacente grazie all’inventiva di pusher senza scrupoli ma anche di giovanissimi clienti che sperano di eludere i controlli, non solo quelli delle forze dell’ordine ma perché no anche dei propri genitori.



Questa notte i militari hanno setacciato l’area universitaria, il centro storico e la zona dei baretti. Decine i ragazzini controllati. Nell’ambito delle operazioni che ha visto diverse segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti anche l’insolito rinvenimento. Durante i controlli una sigaretta elettronica un po’ troppo usurata e che ha insospettito i carabinieri quando un ragazzo l’ha tolta dalla propria tasca. Nel vano batteria alcune dosi di droga. Il marchingegno è stato sequestrato.



Durante i controlli nella nota piazza Bellini a finire in manette un 27enne originario del Gambia già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri - durante un servizio anti droga - hanno arrestato l’uomo che si è reso responsabile di due distinti episodi di spaccio di droga.

Il 27enne, quando è stato bloccato, aveva appena ceduto due dosi di hashish a una 22enne e a un 29enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri 25 grammi della stessa sostanza già pronta per la vendita al dettaglio. Era nascosta negli slip. Sequestrata anche la somma di 65 euro ritenuta provento del reato. I clienti sono stati segnalati alla prefettura.



L’immaginazione non ha limiti e nel tempo i carabinieri si sono trovati a scoprire nascondigli improbabili. Dalle botole alle porte murate passando per i vecchi ovetti di plastica che si trovano nelle uova di cioccolato fino agli accendini. Questa volta é il tempo delle svapo illegali con i pacchetti delle sigarette che oramai appartengono al passato, i carabinieri mantengono alta la guardia.