Castellammare di Stabia: carabinieri rimuovono telecamere non autorizzate Saranno effettuati accertamenti per accertare eventuali abusi edilizi

Controlli straordinari a Castellammare di Stabia per i carabinieri della locale compagnia. I militari, supportati dai militari del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata e dal personale della polizia locale della città, dell’ufficio tecnico del comune e dei vvff di Napoli hanno setacciato il quartiere acqua della Madonna.

Durante le operazioni sono stati trovati 6 contatori della corrente elettrica manomessi che erano all’interno di un palazzo di edilizia popolare. Due le persone denunciate per furto.

Sono state rimosse 14 telecamere installate senza alcuna autorizzazione e che riprendevano la pubblica via. Saranno effettuati accertamenti per accertare eventuali abusi edilizi e per verificare la regolarità delle occupazioni degli appartamenti.

I carabinieri, con il prezioso contributo del battello pneumatico della compagnia di Sorrento, hanno infine individuato una banchina in disuso posta nella zona del demanio marittimo che era stata occupata abusivamente da 18 imbarcazioni che sono state tutte rimosse e sequestrate.