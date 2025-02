Ancora una stesa a Napoli: trovati bossoli in strada Nel quartiere Stella, segnalati colpi d'arma da fuoco

I carabinieri a Napoli, allertati dal 112, sono andati in via Fontanelle, nel quartiere Stella, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Rinvenuti sul manto stradale e sequestrati 4 bossoli calibro 9x21. Indagini in corso sun una probabile 'stesa', un raid armato con spari in aria per affermare la supremazia di un gruppo criminale sul territorio.